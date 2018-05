Héle familie geëerd met straatnaam in Nijkerk

Concentratiekamp

Hijzelf werd na verraad afgevoerd naar Westerbork en vervolgens, in september 1944, met vijftig andere kinderen op de trein gezet naar het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen. Zijn verblijf daar is voor De Liever ‘één groot gat’. Van november ’44 tot aan het einde van de oorlog zat hij in kamp Theresienstadt in Tsjechië. „De groep zou eigenlijk naar Auschwitz worden gedeporteerd, maar dat kon niet, want het spoor was gebombardeerd. Maar goed ook, want anders had ik het niet overleefd.”