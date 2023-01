Herhaalprik tegen coronavirus alleen nog op donderdagen te krijgen in Barneveld

Harderwijk kapt duizenden bomen die 'ver­keerd’ zijn geplant: ‘Dit is een enorme kaalslag’

Ruim 4400 bomen in Harderwijk - een zesde van het totaal - worden de komende jaren gekapt. Wethouder Martijn Pijnenburg geeft aan dat de ingreep noodzakelijk is, omdat de bomen ziek zijn of in de weg staan. Herplanten is het uitgangspunt, maar de fractie van GroenLinks is er niet gerust op. ,,Dit is een enorme kaalslag.’’

