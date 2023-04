Hier weten ze nog waar Pasen écht om draait: Wat is het geheim van de alsmaar groeiende DoorBrekers?

Zes beelden in Amersfoort geblind­doekt: ‘Kijk niet weg van het klimaat’

Vroeg in de morgen is op zondagochtend in Amersfoort een aantal standbeelden geblinddoekt. Ook is een plakkaat aan de beelden gehangen met de tekst ‘Open je ogen, wees eerlijk, dit is een klimaatnoodtoestand’.