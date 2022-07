Hoe boze boeren met intimidatie en bedreiging publieke steun van bedrijven en politici willen afdwingen

Zeer grote brand in textiel­loods in Nijkerk: korpsen uit de hele omgeving opgeroepen

Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving van Nijkerk zijn vannacht bezig geweest met het blussen van een zeer grote brand aan de Havenstraat in Nijkerk. Het vuur was ontstaan in een loods van Haan Textieldiensten.

25 mei