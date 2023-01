Hoe DierenPark Amersfoort in 1948 ontstond in een door Duitsers en burgers sterk uitgedund bos

De balans is in deze vier gemeenten opgemaakt: voor 42.920 euro schade aangericht tijdens jaarwisse­ling

In de gemeenten Barneveld, Bunschoten, Nijkerk en Soest is deze jaarwisseling in totaal voor 42.920 euro aan schade aangericht. Een aanzienlijk bedrag, al is dat voor alle gemeenten lager dan vorig jaar. Vooral verkeersborden, speeltoestellen en prullenbakken moesten het ontgelden.

20 januari