Hoe word je gezond ouder? Nijkerk houdt er een beurs over: ‘Hier kun je direct vragen stellen, niet online’

Hoe kan ik langer thuis wonen? Wat kan ik zelf doen of heb ik hulp nodig? Op vrijdag 3 maart worden dergelijke vragen in Nijkerk gesteld en beantwoord tijdens de Seniorenbeurs. Een informatieve beurs met als boodschap: denk na over uw toekomst en informeer hoe u gezond en vitaal ouder kunt worden. Mariëlle Schipperen vertelt er meer over.

Wie organiseert de seniorenbeurs?

,,Het is een gratis lokale informatiebeurs, dus geen commercieel evenement. De beurs is gericht op senioren uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Een initiatief van de gemeente Nijkerk, Sigma, UVV Nijkerk, PCOB afdeling Nijkerk/Hoevelaken, Nijkerk Sportief en Gezond en Bibliotheek Nijkerk. In 2013 en 2016 hebben deze beurs al eerder gehouden.”

Waarom een seniorenbeurs?

,,Bezoekers kunnen over veel onderwerpen informatie krijgen. In plaats van informatie op papier of online, kunnen bezoekers hun vragen direct stellen en organisaties zijn laagdrempelig toegankelijk.”

Welke informatie is beschikbaar?

,,Een breed aanbod over wonen en veiligheid, gezondheid, vitaliteit, welzijn, zingeving, hobby en vrije tijd. Maar ook over geld- en regelzaken, zorg en ondersteuning. Van kunst & cultuur tot uitvaartondernemers en van huisartsen tot de Energiecaravan van de gemeente.”

Voor wie is het nog meer interessant?

,,Misschien kom je niet voor jezelf maar in de rol als mantelzorger. Op de beurs staan veel vrijwilligersorganisaties. Voor bezoekers die zich nog vitaal voelen is vrijwilligerswerk wellicht een optie?”

Wanneer en waar?

,,Vrijdag 3 maart van 13.00 tot 18.00 uur in Hart van Holland, Berencamperweg 12 in Nijkerk. Er zijn minder standhouders dan in 2016, daardoor zijn looppaden ruimer. Tussen 16.00 en 18.00 uur is de topdrukte voorbij, dan is het voor bezoekers met scootmobiel of rolstoel rustiger. Er kan gegeten of gedronken worden op het Horecaplein en er zijn verschillende optredens.”

Volledig scherm Even vragen aan | Mariëlle Schipperen | Seniorenbeurs Nijkerk 2023 © Tim van der Hammen