Hoofdverdachten Mathijs IJ. en Martin van de B. in de fipronilcrisis spreken voor het eerst: ‘We wilden de boeren juist helpen’

Voor de rechter in Zwolle zitten twee keurige jonge mannen die in nette bewoordingen voor het eerst hun verhaal doen. Het staat in schril contrast met de verdenking die op hun schouders rust. Justitie vindt dat het tweetal voor een groot deel verantwoordelijk is voor de fipronilcrisis in 2017. Zij zouden de pluimveesector in een diepe crisis hebben gestort en zeker 70 miljoen euro aan schade hebben berokkend. En mogelijk brachten ze zelfs de volksgezondheid in gevaar.