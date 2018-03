House of Heroes in Nijkerk zet ontuchtverdachte uit

De evangelische beweging hield de man twee jaar lang de hand boven het hoofd. Onlangs werd hem en zijn gezin in een whatsappbericht echter de deur gewezen.



De verbanning uit de gemeente van de charismatische prediker Mattheus van der Steen was de zoveelste dreun die hij sinds zijn aanhouding in 2015 kreeg te verwerken, verzuchtte de van ontucht verdachte Michael D. gisteren op de afsluitende zitting voor de rechtbank in Zutphen. De Nijkerker van 38 dacht na zijn interne biecht in genade te zijn aangenomen door de House of Heroesgemeenschap. ,,Ik heb steeds open kaart gespeeld. Toen de kerk er zelf mee in het nieuws kwam, was het plotseling over. Met één bericht werd ik eruit geknikkerd.’’