Huisartsen Nijkerk starten coronaspreekuur

Tot nu toe was het nog geen topdrukte; tussen tien en twintig mensen zijn op het coronaspreekuur geweest. De huisartsen hebben twee doelen met dit speciale spreekuur, aldus Willy Oldenburger, directeur Stichting Zorgcentra in Nijkerk: ,,We willen voorkomen dat patiënten die mogelijk corona hebben in de gewone wachtkamers terecht komen. En we willen zorgen dat de artsen die potentiële coronapatiënten moeten onderzoeken, te snel door hun speciale kleding heen zijn. De beschermende kleding is schaars. Door de zorg te centreren kan één arts vier uur lang met dezelfde beschermende kleding werken.’’