Huisartsenpraktijk verliest wéér ruiten tijdens jaarwisseling: 'Verdrietig dat we zo moeten beginnen’

De huisartsen voelen zich onderdeel van de wijk. ,,We delen de meest intieme momenten van het leven met de bewoners in de wijk. Geboortes, het vallen en opstaan van het opgroeien, angstige momenten bij onderzoeken, ongelukken, ziektes, en het sterfbed. We kennen de mens achter onze patiënten", zegt de huisarts die het hele jaar door voor haar patiënten klaarstaat.

Schouders er onder

Terwijl tegelijkertijd de zorg onder druk staat, ook in de praktijk in het Soesterkwartier. ,,Door taken goed te verdelen kunnen we de drukte aan, en door het samen te doen leveren we betere zorg dan alleen. Dat geeft ons veel werkplezier en lol. Dus we slaan de handen in elkaar, zetten de schouders er onder en ruimen de scherven op. Onze wens voor het nieuwe jaar is dat iedereen met respect en liefde naar elkaar omkijkt, en dat het Soesterkwartier nog fijner wordt om te wonen en te werken dan het nu al is.”