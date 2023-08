Iedereen blijft in stomme verbazing achter als Chris (16) zijn doedelzak pakt: ‘Geen Schot en tóch talent’

Jeugdzorg in Flevoland in gevaar, zeggen grote aanbieders die naar de rechter stappen

De zorg voor de zwaarste (jeugd)patiënten komt in gevaar in de regio Flevoland. Dat stelden de advocaten van zorgaanbieders Pluryn en Triade Vitree woensdag in de rechtbank. De twee instellingen hebben een kort geding aangespannen tegen het bestuur van Jeugdzorg Regio Flevoland.