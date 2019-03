IJzerhandelaar Nijkerk krijgt gestolen snorfiets ‘cadeau’

Een bewoner van de Van Rensselaerstraat in Nijkerk meldde vandaag aan wijkagent Robert Bronsink dat hij een gestolen snorfiets in de tuin had staan. Als handelaar in oud ijzer is hij het wel gewend dat er soms een ‘cadeautje’ in de achtertuin wordt gezet door een gulle gever die onbekend wil blijven. Maar toen hij het framenummer van de snorfiets invoerde op www.stopheling.nl zag hij dat het vehikel gestolen was, en belde de politie.