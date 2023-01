In de supermarkt, bij de bakker of zelfs de snackbar: Maaike laat haar eten óveral in deze potjes doen

column Fien ergert zich kapot aan meningen over vrouwen in de politiek: ‘Bij Gert-Jan Segers zeiden ze dat ook niet’

Wat een leuke vrouw. Dat was het eerste wat ik dacht over Mirjam Bikker toen ik het interview met haar zag bij Op1. Zij volgt onze stadsgenoot Gert-Jan Segers op als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Op de vraag of het een droom was die uitkomt, zei Mirjam: ,,Nee.” Daar moest iedereen aan de talkshowtafel om lachen. Het was geen uitlachen, maar gewoon een beetje awkward grinniken.

22 januari