In winkel van miljoenenlot-verkoper Jeroen gaat het nergens anders meer over: ‘Koop mijn loten altijd hier’

Zeewolde opereert voorzich­tig in aanloop naar superkazer­ne

Een superkazerne met een oppervlakte van 500 hectare en met ruim 8000 werknemers; is dat wat Zeewolde wil? De acht ondernemers die al tientallen jaren boeren in dat gebied vinden het een ‘absurd’ plan. Burgemeester Gerrit Jan Gorter laat zich er nog niet over uit. ,,Het is niet aan mij om op de barricades te gaan staan.’’

3 januari