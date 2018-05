Jaap van der Krolbad krijgt speelweide met volleybalveld

Vijf jaar cel voor smokkel van coke in kip naar vrieshuis in Nijkerk

1 mei Voor het uitvoeren van 60 kilo coke in een partij bevroren kippenpoten, moet de 41-jarige Hendrik Jan V. uit Bennekom vijf jaar zitten. Dat heeft de rechtbank in Zutphen dinsdag beslist. V. transporteerde de drugs naar een vrieshuis in Nijkerk.