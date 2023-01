Jeroen verkocht (vermoedt hij zelf) hét winnende lot van 30 miljoen: ‘Denk dat ik weet van wie ’t lot is’

Brandsen is de shock amper te boven, maar het werk in zijn winkel in de Amersfoortse wijk Vathorst gaat door. Hij heeft de hele familie opgetrommeld om op nieuwjaarsdag te komen helpen om alles orde te maken voor ze weer opengaan. „We wilden het rustig aan doen, na alle drukte rond de feestdagen. Maar nu bekend is dat het winnende lot bij ons is verkocht, zijn we ons alweer aan het klaarmaken voor een volgend feestje.”

De klant had voor eindcijfer 33 gekozen en om de één of andere reden hadden we er allebei een goed gevoel over.

Onderbuikgevoel

Wat er toen door hem heen ging, kan Brandsen moeilijk beschrijven. „Het idee dat het lot hier over de toonbank is gegaan, een briefje met een waarde van 30 miljoen, is niet te bevatten.” Aan wie het lot is verkocht weet hij niet, maar een onderbuikgevoel heeft hij wel. „Ik denk dat ik het zelf heb verkocht. De klant had voor eindcijfer 33 gekozen en om de één of andere reden hadden we er allebei een goed gevoel over. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet, maar dat zou hem zomaar eens kunnen zijn.”