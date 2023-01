Jongen wordt met fles Bacardi van fiets geslagen: verdachten na vrijspraak mogelijk tóch achter tralies

Einde aan 5 jaar emotionele discussies: nieuw woongebouw in Liendert met 120 appartemen­ten

De emoties liepen jarenlang hoog op over de bouw van een nieuwe wooncomplex met 120 appartementen en zes huizen in de Amersfoortse wijk Liendert. Maar het veelbesproken project gaat er als het aan de politiek ligt - zij het in aangepaste vorm - toch komen.

22 januari