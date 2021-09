Jongeren op de vuist bij de kermis in Nijkerk, politie grijpt in

Dief op scooter maakt zoveel lawaai dat politie man makkelijk opspoort in centrum Nijkerk

16 augustus In de wijk Nijkerk-Noord en Industriegebied vond zaterdagavond een diefstal met geweld plaats in een woning. Politieagenten kwamen in actie en vatten de dader in de buurt van het centrum van Nijkerk in de kraag.