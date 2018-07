Jongerencentra vieren jubileum

De noodzaak voor een jongerencentrum was hoog, vonden inwoners van Hoevelaken in 1992. Door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk werd subsidie aangevraagd voor jongerencentrum Blits in het bestaande dorpshuis De Stuw.

Jongerenwerker Robert den Hartog : ,,We begonnen met een kale ruimte met tafeltjes en stoeltjes. Samen met vrijwilligers en de jongeren zelf hebben we Blits gemaakt tot wat het nu is.’’

In 2005 blies Den Hartog het jeugd -en jongerenwerk in Nijkerk nieuw leven in. Het plaatselijke jongerencentrum Achterom werd meer en meer een buurtcentrum en nieuwe Chill Out kreeg een plek naast de sporthal Watergoor.

,,Landelijk gezien is er een grote behoefte aan activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. We richten ons met name op jongeren die niet zo snel naar een sportvereniging gaan of thuis wat minder aandacht krijgen. Het kan ook voorkomen dat er thuis minder financiële middelen zijn om wat te doen’’, zegt Lars Oostland, jongerenwerker bij Chill Out.