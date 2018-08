Kampvuur op kinderfeestje loopt uit de hand in Nijkerk

Zweten in snikhete stoptrein tussen Zwolle en Amersfoort

7 augustus Voor treinreizigers die vandaag op en neer pendelen op het traject Zwolle-Amersfoort-Utrecht, is het flink zweten geblazen. Op deze route rijdt een oude sprinter, die niet is uitgerust met airco. ,,Daar balen we zelf ook van", zegt NS-woordvoerder Erik Kroeze verontschuldigend.