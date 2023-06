Kans op in Nijkerk vanochtend

Goed nieuws voor werkzoeken­den in Amersfoort: aantal banen in 2023 groeit gemiddeld hard volgens UWV

In 2023 stijgt het aantal banen in zowel de regio Amersfoort als in de regio Gooi en Vechtstreek. Met name in sectoren als zorg & welzijn, horeca en (specialistische) zakelijke diensten zal de groei het hardst zijn. Dat en meer blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2023-2024 van het UWV.