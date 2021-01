Kapper Jawad uit Nijkerk wil daklozen gratis knippen tijdens groots evenement: ‘Reacties stromen binnen’

video Zo zorgt Berno (41) ervoor dat mountainbi­kers niet meer zomaar het bos in worden gestuurd

8 november Mountainbikers beklagen zich al jaren over de route die voor hen is uitgezet in de bossen bij Hattem. Niet alleen is het parcours ‘waanzinnig saai’, de bewegwijzering laat ook te wensen over. Daardoor is het moeilijk de route te volgen. Niemand lijkt te weten wie er verantwoordelijk is, maar Berno van der Wal wil niet wachten tot daar duidelijkheid over is. ,,We gaan het zo snel mogelijk aanpakken.’’