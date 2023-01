Kattenliefhebbers opgelet: 350 mooiste katten komen voor keuring naar Nijkerk en jij kan komen kijken

‘Rustige jaarwisse­ling’ kost Nijkerk alsnog bijna 12.000 euro aan kapotte prullenbak­ken en putten

In Nijkerk is afgelopen jaarwisseling voor bijna 12.000 euro schade aangericht. Dat terwijl burgemeester Gerard Renkema in zijn nieuwjaarstoespraak over een ‘rustig einde van 2022' sprak.

13 januari