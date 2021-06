Kerken in Nijkerk kopen stacaravan om gezinnen gratis vakantie aan te bieden in Mariënberg

Het initiatief is bedoeld voor gezinnen met een minimum inkomen, alleenstaanden, ouderen en mantelzorgers uit de gemeente Nijkerk. Zij kunnen zich aanmelden en kosteloos een week vakantie vieren op camping De Pallegarste in Mariënberg. Dit doen zij in een stacaravan die het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) heeft gekocht.

Caravan en fietsen

Deze organisatie bood eerder ook al dit soort gratis vakanties aan, maar moest toen vaak op korte termijn nog een camping vinden. Nu is er dus zelf een caravan aangeschaft. Deze is betaald nadat er een gift binnen was gekomen. De caravan is compleet ingericht en biedt ruimte aan zes personen. Daarnaast staan er nog zes fietsen ter beschikking van de vakantiegangers.

Op dit moment is er nog volop plaats om een weekje te reserveren, met uitzondering van de zomervakantie. Deze periode is gereserveerd voor gezinnen met schoolgaande kinderen. De camping is open vanaf Pasen tot en met de herfstvakantie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.