Kerkleiding House of Heroes in Nijkerk dieper door het stof na misbruik

De beweging House of Heroes in Nijkerk stelt na twee recente misbruikschandalen een of meer vertrouwenspersonen aan. De kerkleiding gaat op haar website diep door het stof over de gevolgde koers.

Na intern onderzoek naar het misbruik van een kerklid met zijn toen minderjarige stiefdochter, legt de Oudstenraad van House of Heroes de schuld volledig bij zichzelf. Op het moment dat het slachtoffer het misbruik aankaartte, schrijft de kerkleiding, had die haar actief moeten aanmoedigen aangifte te doen. ,,We hadden duidelijk en resoluut naast haar moeten staan. Het spijt ons dat we dat niet hebben gedaan'', aldus de Oudstenraad, met aan het hoofd de prediker en gebedsgenezer Mattheus van der Steen.

'Geen doofpot'

House of heroes benadrukt dat er nooit de intentie is geweest het misbruik van de pleegdochter in de doofpot te stoppen. ,,De situatie leidt er wel toe dat de protocollen worden aangescherpt en wij vertrouwenspersonen gaan aanstellen", meldt de beweging.

In het mea culpa staat niets over het gemeentelid dat in 2016 werd veroordeeld voor het misbruiken van twee dochtertjes van een ander House of Heroes-member. Hij vergreep zich als oppas aan de meisjes van toen 5 en 6 jaar. De kerk zei eerder dat ze in deze zaak na het uitlekken van het misbruik wel adequaat optrad.

