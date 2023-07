Kilometerslange file op A28 door ‘technische storing’: drie kwartier vertraging

UPDATE Amersfoor­ter (21) na ongeluk in Markenbin­nen aan zijn verwondin­gen overleden

Bij een ongeluk in het Noord-Hollandse Markenbinnen is in de nacht van zondag op maandag een 21-jarige Amersfoorter zwaargewond geraakt, en later aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandagochtend.