Koninklijk onderscheiden in eigen huis; voor generaal-majoor in de kazerne

LINTJESREGEN 2021Vijf inwoners van de gemeente Nijkerk zijn vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen de onderscheiding in hun eigen huis uit handen van burgemeester Gerard Renkema. Minister van defensie Ank Bijleveld speldde de speciale militaire versierselen op bij generaal-majoor Theo ten Haaf.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden

Theo ten Haaf (62, Hoevelaken). De generaal-majoor kreeg de onderscheiding voor militairen uitgereikt in de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Hij gaf leiding aan diverse operaties en missies van de krijgsmacht. Hij was onder andere operationeel leider over de inzet en ondersteuning van Defensie bij de ramp met de MH 17 en over de defensiebrede inzet en ondersteuning tijdens de Nuclear Security Summit in 2014 over wereldwijde terrorismebestrijding in Den Haag.

Generaal-majoor Ten Haaf tijdens een toelichting op de bergingsmissie naar de rampplek van MH 17 in april 2015.

Voor zijn inzet werd Ten Haaf in 2015 onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste in goud. Hij wordt van grote betekenis geacht voor de positieve reputatie van de krijgsmacht in nationaal en internationaal verband.

Sinds 1990 is Ten Haaf als vrijwilliger actief voor de Amsterdamse Club voor Zweefvliegen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Piet Braal (78, Nijkerk) is sinds de jaren zestig vrijwilliger bij een jeugdvereniging in Rotterdam, de Zondagsschool en een studievereniging in Eindhoven en de Gereformeerde Gemeente in Eindhoven, Drachten en Werkendam en hij was politiek betrokken bij de SGP. Verder was/is Braal actief in de Nederlands Hervormde Gemeente in Nijkerk de Stichting Kloosterpoort, Stichting Friedenstimme en Vereniging van Eigenaren De Meijnts in Nijkerk en hij was bestuurslid van Kringloopwinkel De Toekomst in Voorthuizen.

Jan Jakobs (59, Hoevelaken) is sinds 2008 lid en vrijwilliger bij Zangvereniging De Lofstem, vrijwilliger bij KV Telstart (sinds 2011) en al ruim dertig jaar vrijwilliger bij Rommelmarkt Hoevelaken. Verder is Jakobs actief binnen de Hervormde Kerk Hoevelaken.

Jan Plezier (70, Hoevelaken) is sinds 1980 ouderling en scriba geweest binnen de Hervormde Kerk Hoevelaken. Hij is nu actief in de zendingscommissie en als bezoekbroeder en regelmatig verzorgt hij een meditatief uur voor ouderen via de kerkradio. Van 1995 tot 2014 was hij algemeen leider van vakantieweken bij Voor Elkaar Vakantieweken.

Piet van den Burg (80, Nijkerk) was oprichter en tweede voorzitter van Christelijk Mannenkoor NW Veluwe. Sinds 1975 is hij vrijwilliger bij de PvdA en vrijwilliger/voorzitter bij de Stichting Vakantiespektakel. Twintig jaar was hij actief als vrijwilliger bij NSC.

Rik Vreekamp (69, Nijkerk) was en is sinds 1970 vrijwilliger bij Zondagsschool Boaz, de Nederlandse Patiëntenvereniging en de SGP. Verder was/is hij bezoekbroeder bij de Hervormde Gemeente Hoevelaken, ouderling en kerkvoogd bij de Hervormde Gemeente Nijkerk en nu is hij gastheer in Museum Nijkerk en schuldhulpmaatje.

