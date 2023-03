Korfbalvereniging Sparta Nijkerk: ‘Handen ineenslaan om twee blaashallen in de gemeente neer te zetten’

Boeren Zeewolde hebben buik vol van ‘mooie praatjes’ van Defensie over superkazer­ne

De boeren in het gebied in Zeewolde waar Defensie een superkazerne wil bouwen zijn teleurgesteld over het uitblijven van duidelijkheid van staatssecretaris Christoph van der Maat, die volgens hen alleen maar zijn wens herhaalt. ,,Onze kinderen zetten met Sinterklaas ook allerlei wensen op hun verlanglijstje maar krijgen dat ook niet allemaal in hun schoen.’’