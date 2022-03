Kraanwagen belandt in sloot, weg tussen Barneveld en Nijkerk moet dicht

Foto's Gemeenten in de regio kleuren geel-blauw voor Oekraïne: ‘We doen dit uit boosheid en onmacht’

Gemeenten in de regio Oost-Nederland kleuren geel-blauw om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Of het nu verlichte pleinen, fonteinen of gebouwen zijn, of vlaggen van de Oekraïense tweekleur. Sommige gemeenten gaan zelfs creatiever met de Oekraïense vlag om.

3 maart