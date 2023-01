Levensgrote replica van de Nachtwacht hangt in Amersfoort: ‘Het is net of je de echte hebt’

Deze zorginstelling lag al jaren onder een vergrootglas en is nu failliet: ‘Er is hier meer aan de hand’

Dit maal werd het gasthuis aan de Davidshof verrast. Of ja, verrast.... ze wisten er al van: ,,Het Rijksmuseum had aan ons gevraagd of wij daar ruimte voor hadden. En ja, dat hebben we”, lacht Susanne Veenendaal, woordvoerder van het gasthuis.

Ander kaliber

Afgelopen dinsdag is de levensgrote replica van het schilderij van Rembrandt, geïnstalleerd in de grote binnenkomsthal van het gasthuis. ,,Daar hebben we wel vaker exposities”, laat Veenendaal weten. ,,Maar niet van dit kaliber. Het is net of je de echte in huis hebt.”