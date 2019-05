Liefde voor de Nijkerkse toren zit diep

Verkeersru­zie leidt in Nijkerk tot botsing, waarbij fietser gewond raakt

30 mei Een fietser is donderdagavond in Nijkerk bij een botsing met een motorrijder gewond geraakt aan zijn hoofd. Volgens de politie en meerdere omstanders ging aan het ongeval een verkeersruzie vooraf. Het is nog niet bekend waarom de motorrijder en de fietser ruzie kregen.