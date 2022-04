Lintjesregen: zes koninklijke onderscheidingen in Nijkerk

Zes Nijkerkers kregen vandaag een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Gerard Renkema. In het stadhuis, omringd door familie en vrienden, werden de gedecoreerden om beurten in het zonnetje gezet en verrast met een lintje.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Truus Jonker-Willems (72, Nijkerk) zet zich al meer dan 20 jaar in voor (blinde en slechtziende) asielzoekers. Ze biedt indien nodig tijdelijk onderdak en helpt bij diverse procedures. Ook is ze oprichter van Stichting Fakkel 2000, die hulp biedt aan blinden en slechtzienden in Kameroen. Dankzij deze stichting zijn twee scholen gerealiseerd en is een derde in aanbouw. Jonker-Willems, die zelf ook blind is, schreef twee boeken: Zie je alleen met je ogen? (deel 1 en 2)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerard Tijmense (76, Nijkerk) was tussen 1980 tot 1990 coach bij Handbalvereniging Voice en heeft geholpen bij de ontwikkeling en bouw van het clubgebouw. Sinds 1995 is hij actief voor Tennisvereniging Sparta Nijkerk. Hij was bestuurslid van 1998 tot en met 2019, voorzitter van de Technische Commissie en, tot op heden, lid van de Onderhoudscommissie. Sinds 2019 is hij bestuurslid van VvE de Bloesemgaarde.

Gijs van den Hoorn (75, Nijkerk) is sinds de oprichting in 1995 verbonden aan Biljartclub Hoevelaken. Hij verzorgt de vrije training op zaterdagmiddag en is verantwoordelijk voor de bar. Sinds 2005 is hij actief voor de Rommelmarkt van de Hervormde Gemeente Hoevelaken.

Bert de Graaf (66, Nijkerk) was jarenlang bestuurslid van Wijkvereniging Paasbos, waar hij onder meer de alcoholvrije disco-avonden voor de jeugd begeleidde. Van 1998 tot 2009 was hij coach van diverse jeugdteams van de Nijkerkse Hockey Club. Van 2000 tot 2006 was hij raadslid. Sinds 2016 is hij lid van de Ledenraad van de Rabobank Randmeren, voorzitter van UVV Nijkerk en vrijwilliger bij Careander.

Annet van den Brink-van Steensel (75, Nijkerk) is sinds 1974 actief voor de Hervormde Gemeente Nijkerk. Ze was leidster van meisjesclub ‘Nathanja’, presidente van Vrouwenvereniging ‘Lydia’ en oprichter en coördinator van de Diakonale Hulpdienst. Voor de VoorElkaar Vakantieweken was ze twintig jaar gastvrouw en vrijwilliger. Tegenwoordig is ze vrijwilliger bij Amaris Arkemheen, Woonzorgcentrum De Pol en Christenen voor Israël.

Henk van den Brink (79, Nijkerk) is sinds 1977 actief binnen de Hervormde Gemeente Nijkerk als collectant, bestuurslid van de collectantenvereniging, lid van de Zendingscommissie en als hulpkoster. Verder is hij al bijna twintig jaar vrijwilliger voor de Stichting Kom Over en Help, Christenen voor Israël, Sparta Kringloopwinkel en als torenbeheerder van de mooiste toren van Nederland.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

