LIVE | Boeren nog altijd bij distributiecentra • Gemeente Zwolle grijpt tóch in met noodverordening

MET VIDEOAl sinds vanochtend vroeg protesteren boeren bij distributiecentra in de regio. Er zijn nog acties aan de gang in Zwolle, Raalte, Deventer en Nijkerk. Ondanks een dringende oproep van de burgemeesters en een noodverordening in Nijkerk is de situatie nauwelijks veranderd. Om 22.45 uur is in Zwolle de noodverordening afgekondigd. Actievoerders worden gesommeerd onmiddellijk in te pakken en te vertrekken.