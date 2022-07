LIVE | Eerste blokkades in deze regio op protestdag: trekkers rond distributiecentra supermarkten

Melanie ziet op hol geslagen paarden voorbij komen en plots liggen ze in de sloot: ‘Ik schrok me kapot’

Twee paarden hadden dinsdagmiddag kennelijk geen zin in een ritje met de kar in het buitengebied van Nijkerk. Voordat de eigenaar in kon stappen, gingen de dieren ervandoor. Melanie Stritzke van Stal Stridam zag het dolle duo op haar afkomen. Op een kruising ging het mis.

28 juni