LIVE | Loonwerkers steunen boeren met actie op viaduct • Eerste lege schappen door boerenacties

video In tuin van natuurlief­heb­ber Caroline leven dieren die je bijna nergens meer ziet: ‘Doe blijkbaar toch iets goed’

Caroline van de Burgt uit Heerde heeft last van natuurlijke verzamelwoede. Elke ijsvogel of gouden kever in haar tuin voelt als een overwinning voor de natuur en daarom legt ze de dieren op dit stukje aarde geen strobreed in de weggelegd om te kunnen floreren. Daar moeten er meer van zijn, dacht Stichting Landschapsbeheer Gelderland, die haar benoemde tot ambassadeur biodiversiteit.

9 april