LIVE | Supermarkten: ‘Blokkades onacceptabel’ • Boeren plannen acties op snelwegen

MET VIDEOProtesterende boeren hebben de distributiecentra van de Boni-supermarkten in Nijkerk, de Albert Heijn in Zwolle en de Aldi in Deventer omsingeld en geblokkeerd. Voor vandaag zijn door het hele land demonstraties aangekondigd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.