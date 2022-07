LIVE | Tractoren blokkeren meerdere snelwegen • Vrees voor lege schappen door acties

Met video Gecrasht 45 km-au­tootje in Nijkerk had maar twee stoelen met gordels, twee tieners zaten in kofferbak

De 45 kilometerauto die gisteravond crashte in Nijkerk, had maar plek voor twee inzittenden. Tijdens het ongeluk zaten er vier mensen in het voertuig. Twee van de vier tieners die gewond raakten, zaten in de kofferbak en droegen volgens de politie geen gordels.

10 juni