LIVE | Trekkers rond distributiecentra supermarkten • Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers

MET VIDEO Tiktok uit Nijkerk gaat viral nadat Johnny Depp rechtzaak wint: ‘Mijn telefoon is ontploft’

Wakker worden en tienduizenden meldingen op je telefoon vinden. Het overkwam Mitchel Hovingh vanochtend. Zijn TikTok-video met daarin beelden van de Nijkerker toren waaruit de titelsong van de film Pirates of the Caribbean klonk was afgelopen nacht viraal gegaan. ,,Ik heb mijn meldingen maar uitgezet’’, grijnst de maker.

2 juni