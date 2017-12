Lokale Partij en CDA Nijkerk kiezen voor ervaring

Opbrengst van Glazen Huys in Nijkerk ruim 20.000 euro

17 december Het Glazen Huys in Nijkerk heeft een bedrag van 21.969,36 euro opgebracht. Een week lang voerde een team van ruim veertig vrijwilligers actie in een Glazen Huys voor grand café 't Regthuys met als doel zoveel mogelijk geld binnen te halen voor acht lokale goede doelen en het landelijke goede doel van Serious Request.