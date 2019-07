Man gewond in Nijkerk: traumahelikopter landt pal voor stadhuis

De eerste melding van het incident in Nijkerk werd rond 21.45 uur gedaan. Wat er zich exact heeft voorgedaan aan de Van Delenstraat is nog niet bekend. De traumahelikopter die werd opgeroepen landde op het plein voor het gemeentehuis, waar ook veel nieuwsgierige inwoners zich meldden. Ondanks dat ook de politie in de straat en op het plein aanwezig was, kan die vooralsnog geen duidelijkheid geven of het om een ongeval of eventueel een misdrijf gaat.