Man gewond na val uit scootmobiel in Nijkerk

video TT-bezoekers massaal bekeken door bermtoeris­ten

30 juni Het TT-weekeinde in Assen zit erop. Zo’n 100.000 motorliefhebbers reden zondag aan het einde van de middag vanuit het Drentse Assen richting plaatsen elders in Nederland. Onder anderen via de A28 en A50. Dat zorgde ook op Twitter voor leuke beelden van zwaaiende mensen die er op tuinstoelen weer goed voor gingen zitten.