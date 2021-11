Maurice de Ruiter verlaat Sparta Nijkerk voortijdig

De 30-jarige aanvaller uit Harderwijk is bezig aan zijn derde seizoen op sportpark De Ebbenhorst en heeft aangegeven dat hij toe is aan een nieuw uitdaging. De technische commissie vindt het spijtig dat hij tot dit besluit is gekomen. Gezien dat zijn contract nog met één seizoen doorloopt, hebben club en speler overeenstemming bereikt over de ontbindende voorwaarden. ,,Graag hadden we langer willen genieten van zijn kwaliteiten, maar we wensen hem nog veel voetbalplezier in het huidige seizoen en de komende jaren’’, aldus technisch manager Arjen Ruitenbeek.