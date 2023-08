Máxima steelt de harten van het publiek tijdens toer door de Vallei: ‘Oh, wat ongelooflijk knap gemaakt!’

Redding intocht van Sinter­klaas in Amersfoort is onderweg: maar verdwijnt de aankomst in Eemhaven?

Goed nieuws voor de vele duizenden kinderen en volwassenen die dolgraag de intocht van Sinterklaas in Amersfoort bezoeken. De aankomst van de goedheiligman dreigde in het water te vallen door financiële problemen. Maar de Amersfoortse politiek grijpt nu in. Wel gaat de intocht er straks mogelijk heel anders uitzien. Wisselt de Sint zijn boot in voor een paard of auto?