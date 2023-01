Maximale snelheid op drukke Leusderweg gaat omlaag: voortaan 30 km/u

Stefano Goncalves (35) zegt hogere amateurni­veau vaarwel: ‘Ik heb eigenlijk allemaal mooie clubs gehad’

Stoppen of afbouwen: het is de knoop die Stefano Goncalves in de komende tijd gaat doorhakken. Zeker is wel dat de 35-jarige middenvelder aan het eind van het seizoen vertrekt bij vierdedivisionist Zwaluwen en stopt met voetballen op hogere niveau.

