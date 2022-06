Melanie ziet op hol geslagen paarden voorbij komen en plots liggen ze in de sloot: ‘Ik schrok me kapot’

Twee paarden hadden dinsdagmiddag kennelijk geen zin in een ritje met de kar in het buitengebied van Nijkerk. Voordat de eigenaar in kon stappen, gingen de dieren ervandoor. Melanie Stritzke van Stal Stridam zag het dolle duo op haar afkomen. Op een kruising ging het mis.

Melanie Stritzke is net klaar met een ritje op haar eigen paard. Ze besluit het dier nog even op de zandweg bij de Eerste Kruishaarweg uit te laten stappen. Dan ziet ze een menwagen aankomen die de vaart er goed in heeft.

,,De paarden die de kar trokken, galoppeerden alsof hun leven ervan afhing. Ik dacht nog, zometeen komt de kruising. Diegene op de kar mag nu wel een keertje remmen. Maar dat gebeurde maar niet. Toen de kar dichterbij kwam, zag ik dat die onbemand was.’’

Opzij voor eigen leven

Stritzke springt snel van haar eigen paard, zoekt een veilige plek en doet een schietgebedje. Op de kruising gaat het alsnog helemaal mis. Er komt een auto aan. De paarden zien het voertuig. Hierdoor wil het ene paard rechtdoor, de ander wil afslaan. ,,Ik was al aan het bellen voor hulp en zag de paarden ineens niet meer’’, vertelt Stritzke. ,,Die waren met kar en al in de sloot terechtgekomen. De automobilist is gelukkig gestopt en heeft meteen de brandweer gebeld.’’

Paarden vast in de sloot

Ook hulp uit de buurt is er snel bij. Het wagentuig wordt losgesneden zodat de kar los komt van de paarden. De twee dieren liggen er hulpeloos bij. Zelf uit de sloot komen, lukt niet.

,,Ik heb meteen de dierenarts gebeld’’, vertelt Stritzke. ,,Ook hij was er snel bij. De brandweermensen hebben de paarden één voor één uit de sloot gehaald. We zaten allemaal zó hoog in onze adrenaline. Met de eigenaar gaat het goed. Maar ik ben me kapot geschrokken.’’

De paarden zijn na controle door de dierenarts naar de stal van Stritzke gebracht. ,,Ze komen hier niet vandaan, maar ze mogen hier uitrusten en bijkomen van wat ze overkomen is. Het zijn ervaren paarden. Ik denk niet dat ze weer snel voor de kar worden gespannen. Dit heeft even tijd nodig. Op een schrammetje na zijn ze er goed vanaf gekomen.’’

Volledig scherm Paarden krijgen hulp van Melanie Stritzke, brandweer en omstanders. © Damian Ruitinga