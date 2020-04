Metershoge vlammen uit bouwkeet in Nijkerk

Video Drie NL Alerts voor zeer grote bosbrand in Brabant: brandweer uit Oost-Nederland schiet te hulp

6:47 Er woedt sinds gistermiddag een zeer grote veenbrand in de Deurnese Peel in het zuidoosten van Brabant. Die brand is zo groot dat brandweerkorpsen uit Gelderland en Overijssel moesten bijspringen. In totaal zijn twaalf brandweerwagens, zes watertanks en een blushelikopter ingezet.