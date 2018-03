Michael P. moet oude straf voor verkrachting van twee meisjes uitzitten

Zwerf­af­val­bri­ga­de houdt Nijkerk schoon

14:27 Zwerfafvalbrigades moeten in Nijkerk er voor zorgen dat de omgeving schoon en opgeruimd is. In Hoevelaken is al zo'n groep vrijwilligers actief. Na een informatieavond op donderdag 29 maart in congrescentrum De Schakel is de verwachting dat er ook een ploeg in Nijkerk van start gaat.