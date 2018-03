Milieustraat Nijkerk dicht na uitslaande brand bij naastgelegen bedrijf

De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag een loods van de firma Remondis aan de Blekkerserf in Nijkerk is de as legde, heeft ook gevolgen voor de naastgelegen Milieustraat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg, maar de afvalwerf is tot nader wel gesloten.