Misbruik door voorganger uit Nijkerk was ‘Gods wil’

Ze liep al jaren met haar ziel onder de arm. En toen dacht een 15-jarig beschadigd meisje een veilige haven te hebben gevonden bij de nu 38-jarige voorganger kinderwerk Michael D. uit Nijkerk en zijn gezin. Maar veilig was het allerminst. Toen ze twee jaar geleden eindelijk aangifte tegen D. deed, kwam er een scenario aan het licht die niet zou misstaan in een horrorfilm.

D. is volgens de officier van justitie het enge monster in dit verhaal, zo schetste zij dinsdag in de Zutphense rechtbank. Hier moest de Nijkerker voorganger kinderwerk zich verantwoorden voor ontucht met het meisje tussen haar vijftiende en achttiende en seksueel misbruik van haar achttiende tot 21ste.

‘Hij had haar in zijn greep’, legde de officier uit. ‘Zij was jong, beschadigd, depressief en diep gelovig. Hij deed alsof hij een profeet van God was en wist haar met intensieve bidsessies, rituele wassingen en heftige duiveluitdrijvingen over te halen tot seksuele handelingen.’

Walgelijk

Het meisje geloofde immers dat D. rechtstreeks kon praten met God en daarom zijn wil met haar uitvoerde. ‘Het misbruik was volgens meneer Gods wil. Weigeren was geen optie voor haar, want dan zou ze tegen God ingaan. Walgelijk’, zei de officier.

Het meisje zelf onderstreepte dat beeld in de slachtofferverklaring die ze voorlas in de rechtszaal. De ontucht begon volgens haar al kort nadat ze bij het jonge gezin in huis kwam. ‘Hij kwam bij me in bed liggen, terwijl ik naakt was.’

Dat werd steeds verder uitgebreid. Van sexting op zijn werk tot masturberen in haar bijzijn en seksueel getinte aanrakingen. Na afloop werd er gebeden voor vergeving en om Gods hulp gevraagd om dit niet nog eens te laten gebeuren.

Gods plan

Juist dat diepe geloof van het meisje zorgde ervoor dat ze heel lang haar mond hield. ‘Ik dacht dat dit Gods plan was voor mij. Ik geloofde dat Michael een profeet was die met God kon praten. En daar wilde ik niet tegenin gaan’, zei ze tijdens de zitting.

Bovendien had D. haar verteld dat niemand haar ooit zou geloven. Inmiddels gaat ze naar eigen zeggen nog steeds gebukt onder het misbruik. ‘Mijn geloof is kapotgemaakt, mijn gevoelsleven in de war geschopt. De kerk heeft me keihard laten vallen na mijn aangifte, ik voelde me daardoor extra alleen. Michael beheerst me nog in heel veel opzichten.’ Vandaar dat ze twee keer per week therapie volgt en haar studie moest uitstellen.

Instemming

Maar volgens D. heeft hij niks illegaals gedaan. Ja, hij bekent wel wat seksuele handelingen maar die waren volgens hem allemaal toen zij al meerderjarig was. ‘En mét haar instemming. Ze nam zelf ook heel vaak het initiatief.’

De verhalen over rituele wassingen en duiveluitdrijvingen en over dat hij een profeet zou zijn, verwees hij naar het rijk der fabelen.

Spijt

Spijt heeft hij naar eigen zeggen wel. ‘Voor wat ik mijn vrouw heb aangedaan. En ik ben door deze hele situatie heel wat vrienden kwijtgeraakt. Naar de kerk durf ik niet meer zo goed. Ik voel die blikken. Ik heb ook echt een paar keer gedacht aan zelfmoord, zo erg is dit voor mij.’

Dat weerhield de officier er niet van om veertien maanden cel tegen hem te eisen plus het betalen van ruim 26.000 euro schadevergoeding.