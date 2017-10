Modder en ongeluk veroorzaken files aan beide kanten van A28

In de buurt van de afrit Amersfoort-Vathorst is de rechterrijstrook richting Amersfoort afgesloten. Het wegdek moet gereinigd worden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verkeer van Zwolle naar Amersfoort kan volgens de ANWB beter omrijden via Apeldoorn.

Ongeluk

Aan de andere kant van de snelweg is ook een file ontstaan. Daar ligt de oorzaak bij een ongeval waarbij drie voertuigen zijn betrokken. Het verkeer staat over ongeveer 6 kilometer vast tussen Amersfoort en Nijkerk. De linkerrijstrook is dicht en ook hier adviseert de ANWB om te rijden via Apeldoorn. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.